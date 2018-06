Na pôžičky s rozumom! Kedy áno a kedy naopak nie?

Sú ale aj situácie, kedy by ste si mali pôžičku radšej dvakrát premyslieť. Poradíme vám, ako brať úver s rozumom.

Na čo sa dá požičať a na čo si nepožičiavať

Prvou otázku, ktorú sa musíte spýtať sami seba, je, či je naozaj nutné požičať si. Nedá sa na danú vec či investíciu nasporiť? Je to naozaj neodkladné? Ak áno, platiť by malo pravidlo, že doba splatnosti pôžičky neprekročí dobu používania alebo hodnoty veci, na ktorú sa úver berie.

Požičať sa dnes dá prakticky už na čokoľvek, no najviac si ľudia požičiavajú na:

bývanie, najmä jeho obstaranie či zrenovovanie

auto, či už ide o nové alebo jazdené vozidlo

zariadenie domácnosti

refinancovanie starých a menej výhodných dlhov

nečakané výdaje

dovolenku

svadbu alebo svadobnú cestu

darčeky

akciové ponuky na rôzny spotrebný tovar

Pre posledné štyri menované príklady sú typické nebankové pôžičky splátkového typu. Tie sa oplatia najmenej, majú obvykle aj najvyšší úrok a úžitok z vecí, ktoré za ne kúpite, trvá obvykle kratšie, ako je splatnosť danej pôžičky. Na tieto príležitosti a účely by ste si naozaj požičiavať nemuseli.

Najčastejšie typy pôžičiek

Typov a druhov pôžičiek je tak veľké množstvo, že bežný laik sa v tom možno už ani neorientuje. Podľa typu splácania existujú pôžičky splátkové s pravidelnou, zväčša mesačnou, splátkou a pôžičky s jednorazovou splatnosťou. Predstaviteľom druhého typu sú krátkodobé nebankové pôžičky s vybavením online alebo cez SMS.

Splátkové pôžičky sa potom rozdeľujú podľa účelu na:

spotrebiteľské úvery, kam patria v podstate všetky druhy pôžičiek a úverov určených na prefinancovanie služieb či tovaru spotrebného typu

a na úvery na bývanie, ktoré slúžia na kúpu, stavbu alebo rekonštrukciu akejkoľvek nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie

Podľa toho, či ručíte niečím za úver, poznáme pôžičky bez ručenia alebo pôžičky s ručením cez ručiteľa alebo majetkom. Najčastejšie sa dnes už ručí len nehnuteľnosťou a to len pri hypotekárnych úveroch na bývanie. Spotrebné a spotrebiteľské úvery sú spravidla bez ručiteľa alebo iného typu ručenia.

Kedy pôžičku nezískate

Napriek tomu, že prakticky na každom kroku dnes môžete vidieť reklamu na rôzne výhodné ponuky pôžičiek, nie vždy sa k nim aj dostanete. Tu treba povedať, že ak vám banka či nebanková spoločnosť úver zamietne, je to aj vo vašom záujme. Veriteľ si totiž vždy dobre preverí, či by ste mohli úver splácať a či by ste sa kvôli nemu nedostali do problémov.

Na pôžičku môžete zabudnúť najmä v týchto prípadoch:

ak váš príjem nie je dostatočný pre jej splácanie

ak už máte príliš veľa úverov a ďalší by ste nezvládali splácať

ak máte problém s úverovou minulosťou a záznam v registroch

ak ste stratili zamestnanie alebo nie ste v tom novom viac, než 3 mesiace

ak máte exekúciu

Zvažujte veľmi dobre svoje možnosti

Pokiaľ si naozaj potrebujete požičať, zvážte všetky možnosti, ktoré máte. Najvýhodnejšie si požičiate zrejme od priateľov alebo rodiny, no nie každý má takúto možnosť. Dostupnejšou cestou sú tak bankové a nebankové pôžičky. Tu dávame do pozornosti porovnanie pôžičiek.

To je nevyhnutné pre získanie najlepšej možnej ponuky. Dnes už našťastie nemusíte porovnávať úvery a pôžičky len osobne, môžete využiť aj internet, napríklad portál Hyperfinancie.sk. Tu nájdete ponuky od serióznych bánk a nebankoviek a širokú ponuku pôžičiek na každú príležitosť. Stačí si len vybrať a vybaviť si úver online z pohodlia domova!