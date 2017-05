Na pozvanie Lajčáka navštívilo tatranský región vyše 40 veľvyslancov

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák (vľavo) s manželkou Jarmilou a primátor Levoče Milan Majerský počúvajú výklad v Bazilike svätého Jakuba v Levoči počas návštevy areditovaných veľvyslancov v Slovenskej republike v Levoči 12. mája 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke z 13. mája 2017 diplomati na Lomnickom štíte, v pozadí šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto: TASR - MZVaEZ SR Foto: TASR - MZVaEZ SR

Poprad 13. mája (TASR) - Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka navštívilo Tatranský región vyše 40 veľvyslancov akreditovaných pre Slovenskú republiku. V uplynulých rokoch už takto diplomati navštívili Košický, Nitriansky, Žilinský a Trenčiansky kraj.Diplomati si v piatok (12.5.) a dnes pozreli lokality zapísané do Zoznamu kultúrneho a svetového dedičstva UNESCO a obdivovali aj krásu slovenských veľhôr - Vysokých Tatier. Naskytla sa im tak jedinečná príležitosť oboznámiť sa priamo v regióne s kultúrnym, historickým a hospodárskym bohatstvom tohto kraja.informovali z tlačového odboru ministerstva.V príhovore na záver prvého výjazdového dňa minister Lajčák vyjadril želanie, aby si aj v budúcnosti veľvyslanci vybrali tento kút Slovenska za turistickú destináciu pre pobyt s rodinou a priateľmi.Dnes veľvyslanci navštívili Vysoké Tatry. Zážitkom pre nich bol najmä výlet kabínkovou lanovkou zo Skalnatého plesa na Lomnický štít, ale očarení boli aj panorámou Tatier, ktorú mohli neskôr sledovať zo Štrbského plesa."Mnohí ocenili vysokú úroveň turistickej infraštruktúry a služieb cestovného ruchu. A to je aj jedným zo zmyslov tejto aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: priblížiť Slovensko ako krajinu, v ktorej dovolenkovať, ale aj investovať sa oplatí, a je to 'Dobrý nápad'," uviedol tlačový odbor.Good idea, Slovakia! - Dobrý nápad, Slovensko. Pod týmto sloganom sa Slovenská republika predstavuje v zahraničí. Logo i slogan novej "značky Slovensko" minulý rok predstavilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.