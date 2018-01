Na Pražskom hrade budú osem dní vystavené české korunovačné klenoty

Na snímke Pražský hrad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. januára (TASR) - České korunovačné klenoty vystavia od utorka 16. januára 2018 vo Vladislavskej sále na Pražskom hrade. Stane sa tak pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia existencie Českej republiky.Klenoty budú umiestnené v novej bezpečnostnej vitríne, takže návštevníci výstavy si ich bezplatne budú môcť prezrieť zo všetkých strán, a to do 23. januára 2018.V doteraz na rovnaké účely využívanej vitríne, práci architekta Josefa Gočára z obdobia tzv. prvej republiky, budú umiestnené pamiatky spájajúce sa so sv. Václavom. Vyplýva to z informácií českých médií.Na slávnostnom otvorení expozície sa v utorok od 14.00 hod zúčastnia všetky osoby vlastniace kľúče od komory s klenotmi, teda prezident ČR Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, predsedovia oboch komôr českého parlamentu Milan Štěch a Radek Vondráček, primas český, kardinál Dominik Duka, primátorka Prahy Adriana Krnáčová a dekan Metropolitnej kapituly u sv. Víta v Prahe Ondřej Pávek.České korunovačné klenoty sa vystavujú iba pri mimoriadnych udalostiach, naposledy sa tak stalo v máji 2016 pri príležitosti 700. výročia narodenia českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV.