Na predsedu Trnavského kraja kandiduje nepočujúci Jaroslav Cehlárik

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 18. septembra (TASR) - Zmeniť stereotypné riadenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je jedným z cieľov nezávislého kandidáta na predsedu tohto vyššieho územného celku Jaroslava Cehlárika. Jeho mottom je odborné, prehľadné a systematické riadenie TTSK s použitím technológií, ktoré ľuďom uľahčujú prácu, šetria čas a peniaze.Jaroslav Cehlárik je nepočujúci, dlhoročný riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých. Uviedol, že už bolo dosť politikov, ktorí rozprávajú všeobecné frázy a neponúkajú konkrétne riešenia. Ako príklad uviedol kauzu galantského resocializačného zariadenia Čistý deň, kde vidí zlyhanie vyššieho územného celku. Preto sa aj rozhodol uviesť svoju kandidatúru dnes symbolicky pred týmto zariadením.Cehlárik by ako predseda TTSK chcel okrem iného rázne presadiť väčšie využívanie technológií v prospech občanov. Týka sa to modernizácie stredného školstva, dopravy i sociálnych služieb. Jednou z priorít v jeho volebných tézach je životné prostredie. Pozornosť chce venovať odstráneniu nelegálnych skládok, ochrane prírody, ale napríklad aj výmene vozového parku TTSK za elektromobily či znížiť odber elektriny inštalovaním solárnych systémov.uviedol Cehlárik. Podľa neho by mala mať verejná doprava vyššiu podporu, aby mohla byť nastavená na skutočné potreby ľudí. Aby sa všetci mohli dostať do práce, do školy, k lekárovi. "konštatoval Cehlárik. Poukázal aj na potrebu a potenciál piešťanského letiska.uviedol s poukázaním na príbeh mladého Slováka Martina Sedlackého, ktorý zachránil lotyšské aerolínie.Venovať chce pozornosť v súčinnosti s ministerstvom sociálnej oblasti, zdravotne i sociálne znevýhodneným skupinám občanov. Väčšiu podporu má podľa neho dostať šport, kultúra a aktivity detí a mládeže, v školách chce zabezpečiť bezbariérový prístup vo vzdelávaní. Vo všetkých oblastiach vyzdvihuje odbornosť nad politickou nomináciou. Politici podľa neho často nepoznajú konkrétne potreby kraja a jeho ľudí a preto chce ísť inou cestou.dodal Cehlárik. Je historicky prvým nepočujúcim kandidátom do krajskej samosprávy.Na post predsedu TTSK kandiduje aj tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd), súčasný podpredseda TTSK József Berényi (SMK), poslanec NR SR Jozef Viskupič (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Občianska konzervatívna strana a Zmena zdola), predseda TTSK Tibor Mikuš (nezávislý) i lekár Márius Novák (Nový Parlament).