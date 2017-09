Na prevenciu samovrážd upozorňuje 10. september

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. septembra (TASR) - Každý rok si vyše 800.000 ľudí siahne na život. Ako uvádza Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám (IASP), za každým týmto štatistickým údajom je individuálny životný príbeh - rôzne príčiny, ktoré viedli konkrétneho jedinca k rozhodnutiu skoncovať so životom.Preto IASP v tomto roku zvolilo pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd, ktorý pripadá na 10. septembra, témuSvetový deň prevencie samovrážd sa na svetovej úrovni pripomína od roku 2003.Vyvolať angažovanosť a konať na svetovej úrovni proti samovraždám je jedným z hlavných cieľov Svetového dňa prevencie samovrážd. V tomto roku IASP položila dôraz najmä na zodpovednosť okolia človeka so samovražednými myšlienkami či sklonmi.V priemyselne vyspelých spoločnostiach predstavuje samovražda neraz druhú alebo tretiu príčinu úmrtnosti dospievajúcich a mladých ľudí.K suicidiálnemu aktu vedie ľudí skratové konanie ako forma riešenia problémov - citových, partnerských, školských a ďalších. Neraz sú príčinou samovražedného konania ťažké, neraz chorobné depresie.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá podporuje Svetový deň prevencie samovrážd, považuje samovraždu za závažný problém verejného zdravotníctva. Pritom podľa odborníkov sa mu dá predchádzať.Porovnávanie počtu dokonaných samovrážd je problematické, keďže v niektorých štátoch sa vedú presné štatistiky, kým v iných sa presné údaje o dobrovoľných úmrtiach nedarí stanoviť.Medzinárodná asociácia na prevenciu samovrážd sa zameriava na prevenciu a zmiernenie následkov suicidiálneho správania. Ponúka tiež miesto, kde si môžu výskumníci, odborní lekári z oblasti duševného zdravia vymieňať názory, skúsenosti a poznatky.IASP založil profesor Erwin Ringel v roku 1960 v Rakúsku. Aj keď je Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám mimovládnou organizáciou, má zastúpenie v desiatkach štátov a v oblasti prevencie samovrážd spolupracuje s WHO.Rakúsky psychoterapeut, odborník na psychiatriu a neurológiu, špecialista na prevenciu samovrážd Erwin Ringel sa narodil 27. apríla 1921 v sedmohradskom Temešvári. V polovici 40. rokov po skončení štúdia sa venoval práci v oblasti psychiatrie a neurológie na Psychiatrickej univerzitnej klinike vo Viedni. V roku 1960 založil IASP a bol jej prvým predsedom až do roku 1969, potom jej čestným predsedom. Ringel zomrel 28. júla 1994 na zlyhanie srdcovej činnosti v Bad Kleinkirchheime.