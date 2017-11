Na prezidenta ČR bude kandidovať aj lekár Marek Hilšer

Marek Hilšer. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Praha 2. novembra (TASR) - Český lekár a pedagóg Marek Hilšer vo štvrtok oznámil, že sa mu podarilo získať 11 podpisov senátorov, a zapojí sa tak do prezidentských volieb. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Pôvodne sa Hilšer pokúšal získať nomináciu prostredníctvom podpisov občanov, ale nazbieral ich len 43 850, pričom potrebných je 50.000 podpisov. Hilšer svoju kandidatúru do prezidentského úradu mieni na českom ministerstve vnútra odovzdať v priebehu štvrtka.Podľa Hilšera musí Česká republika zostať naviazaná na demokratické západoeurópske krajiny, čo považuje za jednu z priorít, o ktorú by v prípade zvolenia do prezidentského úradu dbal. Hilšer sa tiež obáva monopolizácie politickej moci, a zdôrazňoval by preto dôležitosť občianskej spoločnosti. Rád by tiež otváral debatu na tému zlepšenia zdravotníctva a školstva, ktoré sú podľa neho v kríze.Hilšer má kandidatúru zaistenú vďaka senátorom rovnako ako bývalý diplomat Pavel Fischer, pripomína portál Novinky.cz.Niekdajší šéf predstavenstva mladoboleslavskej automobilky Vratislav Kulhánek, kandidát Realistov Jiří Hynek a hudobník Petr Hannig majú poslanecké nominácie.Prezident Miloš Zeman, bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš a textár Michal Horáček sa môžu spoľahnúť na nominácie od občanov, keďže sa im podarilo vyzbierať potrebných 50 000 podpisov.Kandidátne listiny musia uchádzači o prezidentský úrad v ČR podať najneskôr do 16.00 h SEČ 7. novembra 2017.