Na prezidenta ČR bude možno kandidovať aj primátor Teplíc J. Kubera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. augusta (TASR) - Štvoricu vážnych kandidátov na prezidenta ČR - Michala Horáčka, Jiřího Drahoša, Miloša Zemana a Vratislava Kulhánka - doplní možno aj senátor Občianskodemokratickej strany (ODS) a primátor mesta Teplice Jaroslav Kubera. Do boja o Pražský hrad sa však prihlásili aj osobnosti verejnosti pomerne neznáme alebo tie, ktoré z politiky odišli už pred rokmi, napísal dnes spravodajský server Novinky.cz.Či Kubera do kampane pôjde, alebo nie, oznámi až po októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne. Predpokladá totiž, že po nich sa objavia ďalší kandidáti na Hrad. Ak si medzi nimi nájde svojho favorita, do boja o prezidentský úrad nepôjde. V opačnom prípade áno a na rozdiel od ostatných uchádzačov o post hlavy štátu sa neoprie o podpisy 50.000 občanov, ale o podporu 19 senátorov, pričom mu stačí desať.S peniazmi si Kubera hlavu neláme, verí, že sponzori sa nájdu.uviedol pre denník Právo. Na rozdiel od Kuberu má lekár a aktivista Marek Hilšer v otázke svojej kandidatúry jasno už rok. Aby sa do volieb skutočne dostal, zostáva mu ešte nazbierať nevyhnutných 50.000 podpisov občanov aj s číslami ich občianskych preukazov.Rovnakú prekážku musia zdolať aj jeho možní súperi. Medzi tých patrí právnik a bývalý riaditeľ kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl alebo spisovateľ Milan Kohút. Ten pobúril verejnosť pred dvoma rokmi, keď do svätenej vody v poľskom kostole nalial svoje semeno.Medzi kontroverzných kandidátov sa radí aj bývalý poslanec za Veci verejné Otto Chaloupka, ktorý v roku 2015 dostal podmienečný trest za hanlivé výroky na adresu Rómov, alebo speváčka Jana Yngland Hrušková, ktorá vo svojich vystúpeniach bojuje proti moslimom.Kandidatúru ohlásili aj skladateľ a niekoľkonásobný neúspešný kandidát na senátora Petr Hannig, predseda strany Republikáni Miroslav Sládek, konšpiračný teoretik Josef Toman, ktorý spochybňuje rozdelenie Česko-Slovenska, a podnikateľ Igor Sládek, ktorý na seba na jar upozorňoval voličov svojimi inzerátmi v novinách.