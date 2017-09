Na priemysel 4.0 musia reagovať firmy i štát, vyhlásil P. Pellegrini

Na snímke uprostred podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini navštívi výrobný závod slovenského výrobcu nábytku Decodom, s.r.o. v Topoľčanoch 11. septembra 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Topoľčany 11. septembra (TASR) – Priemysel 4.0 a s ním spojená nová priemyselná revolúcia prišla reálne na Slovensko. Skonštatoval to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Ako zdôraznil počas svojej dnešnej návštevy v topoľčianskej nábytkárskej spoločnosti Decodom, na novú situáciu musia urýchlene reagovať firmy, ale aj štát.Podľa jeho slov je nutné vzdelávať zamestnancov tak, aby bolo možné zmeniť napríklad skladníkov na operátorov CNC strojov.povedal podpredseda vlády.Zdroje na vzdelávanie by sa podľa Pellegriniho mohli nájsť v niektorom z operačných programov rezortu práce.myslí si Pellegrini.Podľa jeho slov je v súčasnosti predčasné hovoriť o termínoch a objeme financií, ktorými by bolo možné z európskych fondov podporiť vzdelávanie zamestnancov vo firmách.vysvetlil Pellegrini, ktorý pripomenul, že na Slovensku už nastal čas, kedy nie je potrebné venovať pozornosť iba dlhodobo nezamestnaným, ale aj ľuďom, ktorí už prácu majú, no udržať si ju môžu iba zvyšovaním svojej kvalifikácie.Jeho slová potvrdil aj konateľ spoločnosti Decodom Roman Gejdoš, ktorý zdôraznil, že dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile je taký veľký, že si firma musela zriadiť vlastné školiace stredisko, kde svojich zamestnancov vzdeláva.skonštatoval.Boj o vzdelaných zamestnancov vytvára aj tlak na zvyšovanie platov. Priemerná mzda robotníka je v Decodome na úrovni 895 eur a platy kvalifikovaných operátorov CNC strojov sa blížia k 1000 eurám. „uviedol konateľ spoločnosti Vladimír Šrámek.Ako skonštatoval, pri postupnom raste platov bude pre slovenské firmy čoraz ťažšie konkurovať napríklad ázijským spoločnostiam.dodal Šrámek.