Na prievidzskom gymnáziu vymenili okná za asi 340.000 eur

Prievidza 5. októbra (TASR) - Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi má nové plastové okná. Investícia do prác, ktoré by mali priniesť aj zníženie energetickej náročnosti objektu, predstavovala asi 340.000 eur.Staré okná za nové plastové vymenil dodávateľ prác na celej budove školy, informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý je zriaďovateľom školy.Práce by mali priniesť i zníženie energetickej náročnosti objektu.skonštatovala pred časom riaditeľka školy Eleonóra Porubcová.S prácami na budove prievidzského gymnázia začal dodávateľ, spoločnosť Roko gips, s.r.o., so sídlom v Prievidzi koncom júna tohto roka. Dodávateľa vybral TSK prostredníctvom externej firmy na tretí raz, v prvej sa jeden zo súťažiacich odvolal, v druhej súťaži bol napriek zvoleniu dodávateľa krátky čas na realizáciu investície.Výmenu okien financoval samosprávny kraj zo svojho rozpočtu.