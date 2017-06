Na prihlásenie do dobrovoľnej vojenskej prípravy zostáva päť dní

Ilustračné foto. Foto: TASR - MO SR Foto: TASR - MO SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Už len necelý týždeň majú záujemcovia na to, aby sa prihlásili na výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy. Čas majú do piatka 23. júna. TASR informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.povedala Capáková.Za 11-týždňový výcvik dostane každý absolvent finančný príspevok vo výške viac ako 1100 eur.doplnila Capáková.Plánom rezortu obrany je ročne vycvičiť 150 dobrovoľných vojakov, ktorí sa po absolvovaní prípravy automaticky stanú súčasťou záloh SR s možnosťou zapojiť sa aj do aktívnych záloh. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.Tohtoročný výcvik príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa uskutoční v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin od 2. augusta do 17. októbra.