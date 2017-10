Na prírodné katastrofy sa dá pripraviť a reagovať

Ilustračné foto Foto: TASR/Adriana Antošková Foto: TASR/Adriana Antošková

New York/Ženeva 13. októbra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 64/200 z 21. decembra 2009 rozhodlo, že ustanovilo 13. október za Medzinárodný deň prevencie katastrof. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť ľudí na opatrenia, pomocou ktorých sa dajú znižovať riziká v prípade vzniku katastrofy. Ľudia sa počas tohto medzinárodného dňa majú oboznamovať so spôsobmi, ako sa dá predchádzať katastrofám alebo ako na ne reagovať.Do roku 2009 platilo rozhodnutie VZ OSN z 22. decembra 1989 stanovené v rezolúcii 44/236, podľa ktorého sa každú druhú októbrovú stredu pripomínal Medzinárodný deň prevencie katastrof. Voľba toho dňa padla počas Medzinárodného desaťročia za prevenciu prírodných katastrof (v rokoch 1990-1999).V rámci stratégie na obmedzenie hrozieb katastrof ide najmä o to, aby sa verejnosť dozvedela informácie o spôsoboch predchádzania katastrofám. V neposlednom rade treba verejnosti vysvetľovať, aké hrozby sa v danej lokalite môžu vyskytnúť a čo a ako možno urobiť na zníženie následkov katastrof.Počty ľudí postihnutých katastrofami sa zvyšujú. Odborníci z dôvodov urbanizácie a klimatických zmien predpokladajú, že i počet katastrof sa bude zvyšovať. Ak jednotlivé štáty budú robiť viac v prevencii prírodných katastrof, bude možné zachrániť milióny ľudí.