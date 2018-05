Na problematiku srdcového zlyhávania upozorňuje kampaň Červené ponožky

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 3. mája (TASR) - Príznaky srdcového zlyhávania sa objavujú nenápadne a mnohí ľudia si ich tak nevšimnú. Na potrebu prevencie ochorenia upozorňuje aktuálny Medzinárodný týždeň srdcového zlyhávania, pri príležitosti ktorého sa na Slovensku koná kampaň Červené ponožky. Realizuje sa prostredníctvom sociálnych sietí, internetu, ako aj v kúpeľoch a zdravotníckych zariadeniach či spotmi v RTVS.uviedla Anna Kasardová, predsedníčka občianskeho združenia Hlas nášho srdca. Upozornila, že prvé príznaky srdcového zlyhávania sa pripisujú často veku, nadváhe, únave, a nie problémom so srdcom.doplnila. Do kampane sa môžu zapojiť aj ľudia, a to obutím si červením ponožiek, v ktorých sa odfotia, a fotku budú zdieľať na sociálnej sieti s hashtagom #cerveneponozky.Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď už srdce nevládze uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka.vysvetlila kardiologička Eva Goncalvesová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Ľudia by v takýchto prípadoch nemali podľa lekárov otáľať a mali by navštíviť svojho lekára, ktorý ich pošle k špecialistovi.Ak srdce nepracuje správne, telo adekvátne nezásobuje kyslíkom a živinami. Príčinou jeho nesprávneho fungovania môže byť poškodený srdcový sval. Srdcové zlyhávanie súvisí s faktormi, ktorým možno predchádzať. Ide o zlú životosprávu, nedostatok pohybu a spánku, stres, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu. Nemalá časť pacientov je v prípade srdcového zlyhávania ohrozená možnou náhlou smrťou, ďalšia časť zomiera na pomalé vyhasínanie srdcovej činnosti.Všetky informácie o ochorení, životnom štýle pacientov s chorobou, ako aj občianskom združení možno nájsť na webe www.hlasnashosrdca.sk.