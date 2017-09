Na Profesia Days v Košiciach ponúka prácu 70 zamestnávateľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Košice 28. septembra (TASR) – Stovky voľných pracovných miest a stáží ponúka na dnešnom pracovnom veľtrhu Profesia Days v Košiciach 70 zamestnávateľov. Súčasťou ponuky podujatia, ktoré sa koná v Spoločenskom pavilóne, sú rôzne prezentácie a prednášky, ako aj jazykové, znalostné či osobnostné testovanie. Program je určený pre ľudí hľadajúcich si prácu, vysokoškolákov, žiakov stredných i základných škôl, ale aj zamestnaných.Po ôsmich ročníkoch v Bratislave má veľtrh svoju premiéru na východnom Slovensku. Otvorený je do 20.00 h s voľným vstupom.Organizátor – spoločnosť Profesia ponúka záujemcom možnosť vytlačiť si svoj životopis priamo na mieste, s ktorým následne môžu ísť za zamestnávateľmi. K dispozícii je aj bezplatné odfotografovanie sa na životopis.Podujatie chce osloviť aj žiakov základných škôl. Občianske združenie EDUPLEX vytvorilo pre školákov posledných ročníkov inovatívny vzdelávací program s názvom Čím chceš byť. Žiakom pomôže rozhodnúť sa, na akú školu ísť ďalej.Záujemcovia majú možnosť otestovať sa, ako sú na tom so svojimi znalosťami v angličtine a nemčine. Vyplnením testu môžu získať certifikát o dosiahnutej jazykovej úrovni podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR). Veľtrh sa venuje tiež IT sektoru. Pripravené sú workshopy, testy IT zručností a používania programov či súťaž v kódovaní.Generálny partner podujatia Východoslovenská energetika Holding priniesol technologickú novinku - robota Sheldona, s ktorým sa dá porozprávať a ktorý si požičiava tvár toho, kto ho riadi.