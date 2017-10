Na proteste pražských taxislužieb sa zúčastnilo 1200 vodičov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 2. októbra (TASR) - Protestnou pomalou jazdou blokovali dnes počas dňa českí taxikári príjazdovú cestu na Letisko Václava Havla v Prahe-Ruzyni. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Dnešnú akciu zvolalo Združenie českých taxikárov na protest proti službám zdieľanej ekonomiky, ako sú Uber či Taxify. Popoludní sa zapojili do podobného protestu taxikári v Brne.Podľa organizátorov sa na proteste v hlavnom meste zúčastnilo až 1200 vodičov taxislužieb. Na akciu dohliadali príslušníci štátnej i mestskej polície, ktorí pribežne usmerňovali dopravu a niektoré cesty krátkodobo uzatvárali. Popoludní sa časť taxikárov presunula do okolia pražského magistrátu.Taxikári žiadajú pražskú primátorku Adrianu Krnáčovú, aby ich pred konkurenciou ochránila. Tá argumentuje, že na to nemá právomoci a celú záležitosť musia riešiť zákonodarcovia.Vo štvrtok bude o budúcnosti alternatívnych taxislužieb rokovať pracovná skupina na českom Úrade vlády.