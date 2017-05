Na protifajčiarsku linku volajú 13-ročné deti či starší nad 80 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Čoraz menej dospelých Slovákov fajčí. Kým pred desiatimi rokmi si cigaretu zapálilo 40 percent populácie, v súčasnosti je to 23 až 25 percent. Za trend poklesu fajčenia môže podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR i zákon o ochrane nefajčiarov, cenové i daňové opatrenia.Po cigaretách však siahajú i deti, dokonca zo základných škôl. Denne si cigaretu zapáli asi desať percent takýchto žiakov, ukázal posledný prieskum z roku 2012. Mnohé sa pritom rozhodnú okúsiť cigaretu aj podľa vzoru svojich rodičov, nielen rovesníkov, upozorňujú odborníci.zdôraznil hlavný hygienik SR Ján Mikas pri dnešnom Svetovom dni bez tabaku. Za úspešné formy prevencie označil aj zaujímavé formy prednášok na školách.Zbaviť sa tejto závislosti pomáhajú v poradniach vo všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Približne rok funguje aj telefonická linka na odvykanie od fajčenia (0908 222 722), prijali na nej vyše 2400 hovorov, opodstatnených bola viac ako polovica. Funguje v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h.povedal Róbert Ochaba, vedúci odboru podpory zdravia ÚVZ SR.Zo začiatku volalo na linku aj 30 ľudí denne, teraz je to v priemere šesť. Väčší záujem majú muži. Priemerný vek volajúcich je 36 rokov, najmladší mal 13 rokov, najstarší 83. Viac ako 70 percent ľudí chcelo po telefonickom hovore navštíviť odborníkov v poradni na odvykanie.Na následky fajčenia zomiera na Slovensku ročne asi 11.000 ľudí. Aktívny fajčiar si môže privodiť choroby srdca, impotenciu či rakovinu pľúc.Karcinóm pľúc nebolí, pretože pľúca nemajú nervové zásobenie citlivosťou. Začne sa prejavovať až vtedy, ak prerastie do citlivejších miest, a to už môže byť pokročilejšie štádium. Dôležité sú preto preventívne prehliadky.Pacienti by mali spozornieť pri pocitoch dýchavičnosti, zastretom hlase, vykašliavaní krvi, úbytku na váhe, opakujúcich sa zápaloch priedušiek či bolestiach na hrudníku, chrbte a pažiach.