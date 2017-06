Na protikorupčný pochod v Prešove prišli ľudia všetkých generácií

Na snímke účastníci protestu proti korupcii na Hlavnej ulici v Prešove dňa 12. júna 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Na snímke účastníci protestu proti korupcii na Hlavnej ulici v Prešove dňa 12. júna 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 12. júna (TASR) – Na veľký protikorupčný pochod prišlo dnes v Prešove viac ako 2000 ľudí. Spokojnosť s účasťou potvrdila pre médiá jedna z organizátoriek, študentka Gymnázia sv. Moniky v Prešove Anna Čujová. „Na Facebooku potvrdilo účasť okolo 1100 ľudí, takže my sme veľmi spokojní. S organizáciou nám prišli pomôcť košickí študenti, ktorí pripravili pochod proti korupcii pred týždňom,“ uviedla Čujová.Účastníci prešovského protikorupčného pochodu sa stretli na Námestí mieru, kde sídli štátna správa a krajská samospráva, odkiaľ sa dav vydal do centra mesta k hlavnému pódiu na pešej zóne. Na začiatku sprievodu niesli študenti veľký transparent s nápisom Skutok sa deje. Nad hlavami zástupu bolo vidieť heslá Za lepšiu budúcnosť!, Zobuď sa, Slovensko!, Poďte s nami, Chceme právny štát, Hlavu hore.Z davu sa ozývali heslá za odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara aj za odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Protestujúci žiadali dôkladné vyšetrenie káuz Bašternák a Gorila. Účastníci podujatia sa mohli na viacerých miestach podpísať pod petíciu za požiadavky študentov. Aby sa ňou zaoberala Národná rada SR, potrebujú 100.000 podpisov. Študenti žiadajú zmeny na kľúčových postoch v polícii a na prokuratúre.Študentka Karolína Farská, ktorá stojí na čele organizátorov protikorupčných pochodov na Slovensku, vyzvala verejnosť, aby podporila ich petíciu. Podľa jej slov dnešná účasť v Prešove je dôkazom toho, že na ich protestné akcie nechodia "deti", ako to tvrdia politici, lebo zúčastnili sa tu všetky generácie. "Svedčí to o nádeji, že ľudia vidia svetlo na konci tunela a veria, že sa môžu mať lepšie," poznamenala. Najbližšie aktivity chcú zamerať na zbieranie podpisov pod petíciu.Podporu organizátorom prišli na pódiu prejaviť aj hostia z Bratislavy či Košíc. O korupcii hovoril bývalý policajný vyšetrovateľ Jozef Zaťko či učiteľ Viktor Pončák.Podujatie ukončili spievaním slovenskej hymny.