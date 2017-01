Na prvej schôdzi parlamentu je 88 bodov, bude podľa nových pravidiel

Ilustračné foto z parlamentu. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Celkovo 88 bodov je zatiaľ zaradených na prvej schôdzi Národnej rady (NR) SR v roku 2017. TASR to potvrdila šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková po dnešnom zasadnutí poslaneckého grémia.Na programe sú okrem iného tri zákony vrátené prezidentom SR Andrejom Kiskom, 64 návrhov zákonov je v prvom čítaní (11 vládnych a 53 návrhov poslaneckých) a 13 právnych noriem je v druhom čítaní (päť vládnych a osem poslaneckých).Rokovanie pléna, ktoré sa začína 31. januára, bude už fungovať podľa nových pravidiel, ktoré priniesla novela Rokovacieho poriadku NR SR. Okrem iného musia poslanci počítať s tým, že dĺžka času ich vystúpení v rozprave bude obmedzená. Podpredsedovia parlamentu, členovia vlády a písomne prihlásení poslanci budú môcť hovoriť 20 minút, poslanec písomne prihlásený za svoj klub 30 minút a ústne prihlásení členovia parlamentu desať minút. Časové obmedzenie sa netýka premiéra a predsedu NR SR.Ako prvé prídu na rad tri právne normy, ktoré vrátil prezident. Ide o novely zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, o sociálnych službách a o štátnej službe.Na 8. februára stanovil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) termín voľby verejného ochrancu práv. Poslanci môžu kandidátov na tento post navrhovať do 27. januára do 16.00 h. Voliť sa budú aj členovia Rady RTVS, Rady pre vysielanie a retransmisiu a zástupcovia do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.V rámci schôdze tiež bude vytvorený priestor pre poslancov Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA), Milana Mazureka a Stanislava Mizíka (ĽSNS), aby sa ospravedlnili za svoje údajne hanlivé výroky. Odporučil im to Mandátový a imunitný výbor NR SR. Ak to neurobia, hrozí im pokuta 1000 eur. Trojica sa mohla ospravedlniť už na pôde výboru, žiaden z nich to ale nevyužil.Matovič zdôraznil, že on sa ospravedlnil priamo v pléne hneď potom, ako prirovnal situáciu opozičných poslancov v parlamente k situácii Židov v koncentračných táboroch.povedal. Podľa šéfa výboru Richarda Rašiho (Smer-SD) by však takéto gesto nemalo byť ničím výnimočným v situácii, ak sa výroky niekoho dotknú.Mazurek a Mizík vyhlásili, že za svojimi výrokmi si stoja. Na otázku, či budú uznesenie výboru rešpektovať, Mazurek novinárom odkázal, aby sa nechali prekvapiť. Poslanci okrem iného vyhlásili, že v Izraeli je apartheid a štátny terorizmus.Podnet na poslancov podal Danko. Šéf parlamentu ešte na októbrovej tlačovej konferencii pustil záznam z pléna, kde Matovič hovorí:Matovič následne upozornil, že nejde o celý záznam a Danko z neho odstrihol vety, ktoré nasledovali ďalej: "Podľa Matoviča boli jeho výroky klasickou slovnou metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie." uviedol s tým, že dlhodobo a opakovane verejne odsudzuje spochybňovanie holokaustu poslancami ĽSNS.