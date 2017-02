Na PSG čaká v LM Barcelona, Maxwell: Nikto proti nej neche hrať

Na archívnej snímke hráči Barcelony. Foto: TASR AP Na archívnej snímke hráči Barcelony. Foto: TASR AP

Liga majstrov - 1.zápasy osemfinále /UTOROK 14. februára, 20.45 SEČ/:



PARÍŽ ST. GERMAIN - FC BARCELONA /rozhodca: Szymon Marciniak (Pol.)/



predpokladané zostavy:



PSG: Trapp - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Meunier - Rabiot, Maxwell, Verratti - Cavani, DiMaria, Lucas

Barcelona: Ter Stegen - Alba, Digne, Pique, Mathieu - Gomes, Iniesta, Rakitič - Neymar, Suarez, Messi



BENFICA LISABON - BORUSSIA DORTMUND /rozhodca: Nicola Rizzoli (Ita.)/



predpokladané zostavy:



Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Nilsson-Lindelof, Eliseu - Fejsa, Pizzi, Carvalho, Carillo - Mitroglu, Jonas

Borussia: Bürki - Burnič, Papastathopoulos, Ginter - Durm, Guerreiro, Weigl, Pulisic, Reus, Aubameyang, Mor

Bratislava 13. februára (TASR) - Osemfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov 2016/17 odštartuje v utorok v Paríži a Lisabone. V Parku princov privíta šesťnásobný francúzsky šampión Paríž St. Germain päťnásobného držiteľa trofeje LM FC Barcelona. V Lisabone proti sebe nastúpia domáca Benfica, súčasný líder portugalskej ligy a nemecký osemnásobný šampión domácej súťaže Borussia Dortmund.Generálkou na utorňajší zápas bol pre Parížanov ligový súboj v Bordeaux. PSG v ňom zvíťazil rozdielom triedy 3:0, keď sa dvakrát presadil Uruguajčan Edinson Cavani, ktorý hrá v uplynulom období vo výbornej forme. V kalendárnom roku 2017 nastúpil 29-ročný útočník v ôsmich zápasoch a strelil deväť gólov. Tretí pridala ďalšia ofenzívna hviezda PSG Angel Di Maria. Túto dvojicu doplnil v útoku Brazílčan Lucas Moura, ale v hre na duel proti Barcelone je aj 40-miliónová akvizícia z Wolfsburgu Julian Draxler. Ten v Bordeaux vystriedal v 63. minúte práve Di Mariu. V tabuľke patrí zverencom španielskeho trénera Unaia Emeryho druhé miesto, na vedúce Monako strácajú tri body."Nikto, kto vstúpi do Ligy majstrov, nechce hrať proti Barcelone. Je to nesmierne ťažký súper, ale pre nás je to obrovská výzva. Musíme odohrať dva veľké zápasy, urobíme pre to maximum. Musíme sa držať svojej filozofie a hrať náš krásny futbal," povedal pre klubový web obranca Maxwell, ktorý Kataláncov pozná zo svojho tamojšieho pôsobenia v rokoch 2009 až 2012. Napriek tomu, že favorit stretnutia je v tomto dvojzápase španielsky veľkoklub, Francúzi si veria. "Barcelona nemá slabinu, ale pokiaľ budeme hrať dobre v obrane, tak máme šancu na úspech. Na druhej strane ihriska si totiž dokážeme utvoriť šance, vždy sme ich v zápasoch s nimi mali niekoľko. V prvom stretnutí navyše budeme mať za sebou dvanásteho hráča. Našim fanúšikom sa chceme odvďačiť víťazstvom," dodal brazílsky obranca. Pre karty nezasiahne do zápasu kapitán Thiago Motta, ktorý v Bordeaux odohral celý duel.Rovnako ako Parížu St. Germain patrí v domácej súťaži Barcelone druhá priečka. Na utorňajší duel si zverenci Luisa Enriqueho urobili chuť vysokým víťazstvom na pôde Alavesu, ktorý zdolali 6:0. Dobrá správa pre "blaugranas" je, že o góly sa podelili všetci z hviezdneho tria Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, pričom posledný menovaný skóroval dvakrát. Škvrnou tohto duelu však bolo škaredé zranenie obrancu Aleixa Vidala. Tomu po faule Thea Hernandeza zostal členok v neprirodzenej polohe a ihneď ho previezli do nemocnice, kde sa podrobil operácii. Proti Alavesu nehral ani Gerard Pique, ktorému tréner doprial odpočinok, ale v Paríži by mal nastúpiť. Hráči FC Barcelona absolvovali pred pondelkovým odletom do francúzskej metropoly jeden regeneračný tréning, ten ich čaká aj po prílete do Paríža. Vo výprave na prvý zápas osemfinále sú Ter Stegen, Cillessen, Masip, Pique, Rakitič, Busquets, D. Suarez, Iniesta, L. Suarez, Messi, Neymar, Rafinha, Alcacer, Alba, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Umtiti a Mathieu. Chýbajú zranení Mascherano, Arda Turan a Vidal.V druhom zápase bude chcieť Benfica Lisabon potvrdiť dobrý výkon z uplynulého ligového vystúpenia. Arouca jej nenarobila väčší problém a po dvoch zásahoch Gréka Konstantinosa Mitroglua a jednom Andreho Carilla zvíťazila Benfica jednoznačne 3:0. Tréner "orlov" Rui Vitoria ihneď po tomto stretnutí začal s prípravou na Dortmund. Od začiatku by sa mal predstaviť Brazílčan Jonas, ktorý za uplynulý mesiac nastrieľal päť gólov a postupne sa po zranení dostáva do formy. V zápase Ligy majstrov by sa v tohtosezónnej edícii predstavil premiérovo. Pre jarnú časť Ligy majstrov dopísala Benfica na súpisku talentovaného srbského útočníka Andrija Živkoviča, ten však pre trest do najbližšieho stretnutia nezasiahne.Na rozdiel od Benficy sa v uplynulom ligovom kole Dortmund musel skloniť pred svojím súperom. Darmstadt zvíťazil 2:1 a tréner Borussie Thomas Tuchel nemohol byť s výkonom svojich zverencov spokojný. "Darmstadt vyhral zaslúžene. Hrali sme hlboko pod našimi možnosťami, naopak, Darmstadt dal do hry sto percent," povedal kouč Dortmundu. Ten sa bude v dvojzápase Ligy majstrov proti Benfice spoliehať na Pierrea-Emericka Aubameyanga, ktorý sa však po návrate z Afrického pohára národov presadil v nemeckej lige iba raz v štyroch stretnutiach. Celkovo sa v uplynulom období Dortmund trápi s koncovkou, v predchádzajúcich troch stretnutiach strelil rovnaký počet gólov, v skupinovej fáze LM ich však nastrieľal rekordných 21. Do zápasu nezasiahne nedávna mladá švédska posila Alexander Isak, ktorý na súpiske pre Ligu majstrov nefiguruje. Dortmund a Lisabon sa v európskej súťaži číslo 1 stretnú po 53 rokoch.