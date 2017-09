Na Pustom hrade našli doteraz najstaršiu mincu, je z 13. storočia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zvolen 4. septembra (TASR) - Originály i falzifikáty stredovekých mincí, hroty šípov, železné nože či takmer kompletne zachovaná sklená fľaštička - to je iba časť predmetov, ktoré sa našli počas uplynulej archeologickej sezóny na Pustom hrade nad Zvolenom.Ako pre TASR uviedol vedúci výskumu Ján Beljak, práce sa do polovice júla vykonávali na dolnom hrade Pustého hradu.priblížil nálezy Beljak.dodal.Potom sa výskum presunul na horný hrad, kde sa opravovala severná časť hradného paláca s unikátnymi omietkami z obdobia poslednej štvrtiny 13. storočia.uviedol Beljak ďalej.Ďalšie dve sondy mali overiť trasu prístupovej komunikácie do takzvaného Dončovho hradu a zároveň aj spôsob ukončenia prvej priečnej hradby, ktorá znásobovala jeho obranyschopnosť.pokračoval výskumník.Sondy priniesli tiež viac ako 20 hrotov šípov, ozdobné kovania zo šiat a kníh, železné nože, keramické fragmenty, zvieracie kosti a cennú, takmer kompletne zachovanú sklenú fľaštičku. "Zaujímavým bol tiež nález čepele bronzovej sekerky z doby bronzovej, ktorú tu v stredoveku pravdepodobne druhotne spracovali," doplnil archeológ. Našla sa tiež najstaršia stredoveká keramika z Pustého hradu, ktorá pochádza z 10.-11. storočia. K výnimočným nálezom patria aj olovené závažia na váhy.Ďalšia sonda priniesla objav hlinenej podlahy stredovekého hospodárskeho objektu.Zaujímavým bol podľa Beljaka predovšetkým nález architektonického článku s vytesaným krížom, ktorý tam bol sekundárne využitý pri výstavbe ďalšieho hospodárskeho objektu. Posledná sonda bola zase bohatá na nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej.doplnil Beljak.Na projekte archeologického výskumu, obnovy Pustého hradu a medzinárodnej letnej školy archeológie pod záštitou Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa tento rok zúčastnilo niekoľko desiatok študentov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Participovali aj na výskume neďalekého hradu Peťuša.Projekt letnej školy a archeologického výskumu podporil Medzinárodný vyšehradský fond a poslanecká dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným donátorom výskumu a obnovy Pustého hradu je už viac ako štvrťstoročie mesto Zvolen. Workshopy a výskum na hrade Peťuša je podobne ako obnova Pustého hradu dotovaná aj grantom Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" pracovalo od 1. júna na Pustom hrade 20 ľudí.