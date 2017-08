Na púť do Mekky pricestovalo už 1,4 milióna moslimov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Mosa'ab Elshamy Foto: TASR/AP/Mosa'ab Elshamy

Rijád 24. augusta (TASR) - Viac než 1,4 milióna moslimov pricestovalo dosiaľ do Saudskej Arábie, kde sa zúčastnia na každoročnej islamskej púti do Mekky zvanej hadždž. Po vlaňajšom bojkote Teheránu sa vrátili aj veriaci z Iránu, informoval dnes denník The Straits Times, citujúc miestne úrady.Na tohtoročnej púti, ktorá bude trvať od 30. augusta do 3. septembra, sa očakáva účasť dvoch miliónov veriacich. Hadždž musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim.Tohtoročné podujatie je však zatienené najhoršou politickou krízou v Perzskom zálive za niekoľko desaťročí. Saudská Arábia totiž stojí na čele zoskupenia krajín, ktoré prerušili diplomatické a obchodné styky s Katarom na základe obvinení, že emirát podporuje islamských extrémistov na Blízkom východe a v Afrike.Katar obvinenia odmieta a postup arabských krajín označuje za politicky motivovanú kampaň.Irán bojkotoval vlaňajší hadždž po sporoch medzi Teheránom a Rijádom ohľadom tragickej tlačenice, ktorá túto púť postihla v roku 2015. Tento rok však z islamskej republiky pricestovalo 64.000 pútnikov.Hadždž, jeden z piatich pilierov moslimskej viery, sa podľa islamského kalendára začína každý rok na ôsmy deň lunárneho mesiaca Dhú'l-hidždža.Počas hadždžu sa pútnici pridávajú k procesiám státisícov ďalších ľudí smerujúcich do Mekky a vykonávajú sériu rituálov. Po skončení púte si veriaci oholia hlavy, obetujú zviera a zúčastnia sa na trojdňových oslavách Íd al-adhá. Ide o jeden z dvoch oficiálnych sviatkov islamskej viery.