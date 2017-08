Na rakúskom zámku Schloss Hof bude pre deti aj slovenské divadlo

Na zámku Schloss Hof, ilustračná snímka. Foto: Mgr. Silvia Bodláková/TASR Foto: Mgr. Silvia Bodláková/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Schloss Hof 3. augusta (TASR) – Počas druhého prázdninového mesiaca bude na rakúskom zámku Schloss Hof neďaleko Bratislavy opäť príležitosť na zábavu a poučenie pre najmenších návštevníkov.informuje zámocká sprievodkyňa Barbora Hromjáková.Každé popoludnie od 14. do 17. hodiny môžu najmenší návštevníci v Detskom a rodinnom svete Bäckenhof absolvovať zaujímavé workshopy. Kto sa rád zahrá na princa alebo princeznú, chce vkĺznuť do barokových šiat a dozvedieť sa viac o význame vejárov, nemal by vynechať workshop Parochne-vejáre-menuet. Pre tých, ktorí uprednostňujú manuálne aktivity, sú určené dielničky zamerané na pečenie alebo sadenie rastliniek.Prvý augustový víkend bude na zámockom statku o niečo rušnejšie ako tradične. V popoludňajších hodinách sa deti dozvedia zaujímavosti zo života jeho štvornohých obyvateľov. Okrem pozorovania aj raritných zvierat ponúka možnosť aktívne sa zapojiť do práce pod dohľadom inštruktorov. Počas víkendov deti poteší zábavný kultúrny program.Na zámku hosťuje v nedeľu 6. augusta bábkové divadlo z Bratislavy, ktoré predvedie zábavné predstavenie o Lopte Hopte aj v slovenskom jazyku. V zábavnom duchu sa budú niesť aj nasledujúce víkendy. Svoje magické zručnosti vytiahne z čarovného klobúka kúzelník Helmut. Príbehy z Dunajských luhov vyrozpráva Divadlo z Au. O veselý koncert plný tanca a spevu sa postará Marko Simsa. Maľovanie na porcelán, kreatívnu prácu so sklom či modelovanie z hliny si môžu deti vyskúšať 27. augusta na Umeleckej akadémii.dodáva Hromjáková.