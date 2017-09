Na reset pokožky je teraz ideálne obdobie

Skúste naše tipy pre krásne a zdravé ruky!

Pravidelné krémovanie

Regenerácia

Masáž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V dobe letných mesiacov vystavujeme organizmus vo väčšej miere pôsobeniu vonkajších vplyvov. Súvisí to s teplým počasím, ktoré nás prirodzene láka von, kedy viac športujeme, pracujeme na záhradke, slníme sa a kúpeme. Slnečné žiarenie ničí zásoby kolagénu v hlbších vrstvách pokožky. Dôsledkom je zvýšená tvorba vrások a predčasné starnutie kože.Počas jesenných dní, kedy pokožku rúk vystavujeme chladnému počasiu vonku a často presušenému vzduchu v miestnostiach, potrebuje naša pokožka ešte intenzívnejšiu starostlivosť. V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na regeneráciu pleti, ale už menej sa zameriavame na svoje ruky, ktoré sú negatívnemu pôsobeniu vonkajšieho prostredia vystavené najviac.V ideálnom prípade by sme mali ruky ošetriť vhodným krémom po každom umytí, ale inak postačuje ošetrenie 2-3krát denne. Pri niektorých ochoreniach kože, ako je napríklad ekzém, je pokožka extrémne suchá a v takom prípade ju musíme premasťovať ešte častejšie.V rámci regenerácie pokožky rúk je na noc vhodné používať prípravky s obsahom regeneračných vyživujúcich látok. Suchá pokožka stráca odolnosť voči negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, je zraniteľnejšia a rýchlejšie začervená. Pravidelné ošetrovanie pokožky rúk a celého tela je nesmierne dôležité pre zachovanie jej pružnosti, vláčnosti a hebkosti.Rovnako ako sme už od malička navyknutí si ruky niekoľkokrát denne umývať, mali by sme si tiež zvyknúť po každom umývaní pokožku rúk automaticky ošetriť hydratačným krémom. Mydlá totiž môžu mať na pokožku negatívny vplyv: zvyšujú jej prirodzené pH, odmasťujú ju a vysušujú. Od toho je už len krôčik k vzniku vrások a predčasnému starnutiu kože.Počas chladných mesiacov by sme rozhodne nemali zabúdať na regeneráciu a relaxáciu pokožky. Odporúčame každý večer pred spaním použiť Indulonu Original, ktorá pokožku regeneruje a do hĺbky vyživuje.Aplikácia intenzívnych regeneračných a vyživujúcich krémov na noc má úplne zásadný význam. Aby do jednotlivých vrstiev pokožky mohli efektívne a na dostatočnú dobu preniknúť účinnej látky, je potrebná dostatočne dlhá doba, kedy pokožku nevystavujeme mydlám a vode. Noc je tá najideálnejšia doba.Na popraskané, vysušené a unavené ruky sú veľmi účinné špeciálne zábaly. Na ruky nanesieme v silnej vrstve regeneračný krém, zabalíme ich do igelitových rukavíc a cez ne navlečieme ešte bavlnené rukavice. Po 20 - 30 minútach rukavice zložíme, zvyšný krém zotrieme a ruky premasírujeme. Zábaly na ruky aplikujeme asi raz za týždeň.Príjemný pocit pohody a uvoľnenia môžete svojim rukám dopriať aj vďaka jednoduchej masáži. Krém nanesieme rovnomerne na celú dlaň a chrbát ruky a druhou rukou ho dôkladne vmasírujeme, to isté opakujeme na druhej ruke. Masáž každej ruky by mala trvať okolo desiatich minút.Ak máte zádery a popraskanú kožičku nechtov, zamerajte sa na ňu počas masáže a každý necht niekoľkokrát obkrúžte. Zmäkčenú kožičku potom zasuňte pomarančovým drievkom.Viac informácií nájdete na www.indulona.sk style="text-decoration: underline">Na reset pokožky je teraz ideálne obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.