Na robotickej olympiáde budú SR zastupovať žiaci z Galileo School

Na snímke samostatný robot, s ktorým budú študenti bilingválneho gymnázia Galileo School v Bratislave súťažiť na celosvetovo prvej stredoškolskej robotickej olympiáde vo Washingtone 3. júla 2017 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Bratislava 3. júla (TASR) – Žiaci z bratislavského bilingválneho gymnáziá Galileo School budú zastupovať Slovensko na prvej medzinárodnej robotickej olympiáde. Organizuje ju nezisková organizácia First Global, ktorá tak spúšťa nový druh súťaže so zameraním na invenciu mladej generácie. Na olympiáde, ktorá sa uskutoční od 16. do 18. júla vo Washingtone, sa zúčastnia zástupcovia z viac ako 150 štátov.Žiaci mali pred súťažou zostrojiť a naprogramovať robota. Súčiastky na jeho výrobu dostali vopred z USA. Zadaním súťaže je, aby robot vytriedil čistú vodu od rôznych znečistení. Čistú vodu predstavujú modré loptičky, zatiaľ čo znečistenie oranžové loptičky. Úlohou robota je tieto loptičky zbierať a následne ich triediť.Robot, ktorého dnes študenti predstavili médiám, bol zostrojený iba pre potreby súťaže. "uviedol Adam Kukla, ktorý je mentorom tímu a zároveň učiteľom.First Global založil vynálezca a podnikateľ Dean Kamen. Jej úlohou je podnietiť vedecko-technickú iniciatívu a inováciu medzi mladými ľuďmi zo všetkých krajín.