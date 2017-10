Na rokovaniach o brexite sa podľa EP nedosiahol dostatočný pokrok

Na snímke Európsky parlament v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 3. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes prijal rezolúciu, v ktorej vyzval lídrov Európskej únie (EÚ), aby sa na summite v dňoch 19. - 20. októbra uzniesli, že na rokovaniach o brexite sa nedosiahol dostatočný pokrok na to, aby Únia mohla začať rozhovory o obchodnej dohode s Britániou.Rezolúciu schválila drvivá väčšina poslancov. Ďalšie kolo rokovaní o brexite sa má uskutočniť v Bruseli na budúci týždeň, teda pred summitom EÚ.Lídri EÚ opakovane zdôraznili, že nepristúpia na žiadosť Británie, ktorá chce začať rokovať o voľnom obchode ešte pred dohodou o brexite, kým sa nedosiahnev kľúčových otázkach rozvodu.Aj EÚ dnes vyhlásila, že debata o budúcich vzťahoch sa môže začať až po skončení rokovaní o podmienkach brexitu, vrátane uzavretia kľúčových otázok, akými sú finančné vyrovnanie, práva expatriotov či hranice s Írskom.Británia by však veľmi chcela, aby sa paralelne s brexitom rokovalo aj o budúcej obchodnej dohode. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes v EP povedal, že treba najskôr vyriešiť sporné otázky súvisiace s vystúpením Británie z bloku. Juncker dodal, žeA hlavný európsky vyjednávač pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že. Odhady na oboch stranách sa značne líšia - od 20 miliárd eur, ktoré očakáva Británia, po viac ako trojnásobok tejto sumy podľa EÚ.Pozorovatelia sa domnievajú, že do summitu EÚ sa tieto rozdiely nepodarí prekonať, takže európski lídri s najväčšou pravdepodobnosťou nedajú zelenú rozhovorom o obchode.Manfred Weber, šéf ľudovcov, najväčšej strany v EP, dnes dokonca vyzval na výmenu britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona za zmätky okolo brexitu. Weber sa obrátil na premiérku Theresu Mayovú so žiadosťou o odvolanie Johnsona,spýtal sa Weber.