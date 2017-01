Na rokovaniach o zjednotení Cypru v Ženeve zatiaľ nenastal prelom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 10. januára (TASR) - Najvyšší predstavitelia etnicky rozdeleného Cypru riešili dnes na rokovaniach v Ženeve ekonomické náklady plánovaného zjednotenia a rozdelenie moci v budúcej federácii. Prezident Cypru Nikos Anastasiadis a vodca cyperských Turkov Mustafa Akinci preberali aj to, ako bude zamýšľaná federácia fungovať v rámci Európskej únie a akú bude mať ekonomiku.Po 19 mesiacoch komplexných rokovaní o zjednotení ostrova sa Anastasiadis a Akinci dohodli na stretnutí v Ženeve, aby uzavreli dohodu o tom, koľko územia dostane každá časť federácie. Očakáva sa, že si v stredu vymenia mapy so zakreslenými hranicami.Hlavným sporným bodom zostáva koncepcia rotujúcej prezidentskej funkcie. Cyperskí Turci chcú, aby funkciu prezidenta obsadzovali striedavo obe časti federácie, čo by podľa nich bolo prejavom ich skutočného partnerstva. Cyperskí Gréci nesúhlasia s tým, aby menšina cyperských Turkov dostala takúto politickú rovnoprávnosť, pretože by to podľa nich oslabilo princípy demokracie, informovala tlačová agentúra AP.Ďalším sporným bodom je prítomnosť tureckých vojakov na ostrove. Cyperskí Gréci chcú, aby sa vrátili zo severu ostrova do Turecka, zatiaľ čo turecká menšina chce, aby zostali a naďalej im robili ochrancu.Anastasiadis a Akinci budú pokračovať v bilaterálnych rokovaniach až do stredy, načo sa k nim pridajú predstavitelia Grécka, Turecka a bývalej koloniálnej mocnosti Británie. V tomto zložení budú vo štvrtok rokovať o vonkajšej bezpečnosti Cypru.Hovorca cyperskej vlády Nikos Christodulidis povedal dnes počas prestávky v rokovaniach novinárom, že čím väčší pokrok dosiahnu Anastasiadis a Akinci, tým väčšia šanca je, že štvrtkové bezpečnostné rokovania budú úspešné.Súčasne však povedal, že ak budú výsledky naďalej také, aké sú dnes, grécky premiér Alexis Tsipras na štvrtkové rokovania nepríde.