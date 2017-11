Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v R. Sobote je o voľby záujem

O prebiehajúce voľby do vyšších územných celkov je medzi obyvateľmi rómskeho sídliska Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty záujem. Na snímke rómske sídlisko Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty, na ktorom žije zhruba 1200 obyvateľov. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 4. novembra (TASR) – O prebiehajúce voľby do vyšších územných celkov je medzi obyvateľmi rómskeho sídliska Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty záujem. TASR o tom informoval podpredseda okrskovej volebnej komisie Jozef Horváth, podľa ktorého do 17.00 h odhadom odvolila pätina až šestina zo 620 zaregistrovaných voličov.uviedol Horváth s tým, že voliči začali prichádzať hneď ráno a chodia počas celého dňa.uviedol na margo svojej voľby pre TASR 24-ročný Róbert z Dúžavskej cesty. Podľa vlastných slov ho však mrzí to, že Rómovia nie sú jednotní, pretože spolu by dosiahli viac.Ako dodal ďalší miestny obyvateľ Tibor Bartoš, ľudia podľa jeho názoru prichádzajú voliť, pretože chcú zmenu.zdôraznil.