Na ropné tankery z Kataru opäť uvalili zákaz

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 8. júna (TASR) - Úrady v Abú Zabí opätovne zakázali ropným tankerom z Kataru prístup do prístavov v Spojených arabských emirátoch (SAE). Zrušili tak svoje predchádzajúce rozhodnutie o zmiernení reštrikcií proti Kataru.Správa prístavov vydala obežník s týmto nariadením v stredu (7.6.) neskoro večer. Uvádza sa v ňom, že prístavy majú odmietnuť vstup všetkým plavidlám, ktoré prichádzajú z Kataru alebo smerujú do Kataru, bez ohľadu na ich vlajku. Podobný oznam vydala aj štátna firma ADNOC dnes ráno.Zákaz vstupu všetkých plavidiel spojených s Katarom tak znova nadobudol platnosť len deň po tom, ako ho úrady zmiernili. Toto nariadenie zrejme povedie k porušeniu zaužívanej praxe v tomto odvetví, keď rôzne firmy spoločne naplnia jeden tanker, aby znížili svoje náklady na prepravu. Reštrikcie proti Kataru by mohli zvýšiť náklady rafinérií na prepravu ropy z tohto regiónu a vytvoriť "logistické zápchy".Podľa zdroja z ázijskej rafinérie ADNOC už odberateľom oficiálne potvrdil, že nemôžu nakladať ropu spoločne so surovinou z Kataru. Musia tak hľadať nové plavidlá a nových "adeptov" na spoluprácu v regióne.Katar je jedným z najmenších producentov ropy na Blízkom východe a rafinérie z neho vyvážajú surovinu spolu s ropou od väčších dodávateľov, ako sú Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, a SAE.Opätovné sprísnenie obmedzení pre lode do a z Kataru zhorší logistické problémy, ktoré sa začali už 5. júna, keď arabské krajiny vrátane Saudskej Arábie, SAE, Egypta, Bahrajnu a neskôr aj Jemenu prerušili vzťahy s Katarom za údajné financovanie terorizmu.