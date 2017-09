Na rozhovoroch o OSN v Donbase sú pre Nemecko separatisti neprijateľní

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Kyjev 7. septembra (TASR) - Zapojenie separatistov z Donbasu do rokovaní o vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny je pre OSN neprijateľné, uviedol v stredu hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer. Informovala o tom agentúra UNIAN.Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že Moskva predloží v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Putin však zdôraznil, že mierové jednotky OSN by boli nasadené iba pozdĺž demarkačnej línie, a to po stiahnutí ťažkých zbraní.dodal šéf Kremľa, pričom mal na mysli Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).povedal Schäfer. Podľa neho je aleSchäfer poznamenal, že nie je zrejmé, čo primalo Putina k takémuto rozhodnutiu.dodal hovorca nemeckého rezortu diplomacie.Ukrajinská vláda oznámila, že je proti tomu, aby v mierovej misii OSN v Donbase boli ruskí občania.