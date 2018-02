Na rozvoji školstva v Hainburgu sa podieľajú aj Slováci v obecnej rade

Rakúska obec Hainburg an der Donau, ilustračná snímka. Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock

Bratislava/Hainburg an der Donau 7. februára (TASR) – Rakúske prihraničné mesto Hainburg sa v tomto volebnom období úspešne rozvíja aj vďaka aktivite Slovákov, ktorí sa dostali do zastupiteľstva po prvý raz v jeho novodobej histórii.Ako uviedol pre TASR poslanec Rastislav Pavlík, týka sa to predovšetkým školstva, kultúrno-sociálnej oblasti, ako aj ekonomiky.povedal Pavlík s tým, že z takmer 400 detí v Ľudovej škole, čo je v našom ponímaní prvý stupeň základnej školy, využíva služby školskej družiny asi stovka detí, pretože poplatok za družinu si nemôže dovoliť každý rodič.Školská komisia Obecnej rady v Hainburgu tiež vyšla v ústrety požiadavkám rodičov v materskej škole na Burgenlandstrasse, kde chodia prevažne slovenské deti a predĺžila jej prevádzku o hodinu.doplnil Pavlík.V Hainburgu sú v súčasnosti tri škôlky. Počet detí, ktoré v nich tento školský rok ukončia dochádzku a nastúpia v školskom roku 2018/19 do prvej triedy základnej školy, si vyžiada otvorenie piatich prvých tried." uzavrel Pavlík.