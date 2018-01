Na Saratovskej ulici v Dúbravke plánujú postaviť polyfunkčné domy

Ilustračná snímka. Foto: Peter Turanský Ilustračná snímka. Foto: Peter Turanský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – V bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici plánuje spoločnosť Ennel vybudovať polyfunkčné domy s plochami občianskej vybavenosti. So stavbou, ktorá má vyjsť približne na 26 miliónov eur, chce investor začať v roku 2019, ukončiť ju chce o dva roky neskôr. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).Navrhovaný komplex má mať charakter mestského bloku s vnútroblokom a pozostávať zo štyroch polyfunkčných blokov s podlažnosťou šesť až 11 nadzemných podlaží. V centrálnej časti sa plánuje zatrávnená vyvýšená plocha, ktorá má obyvateľom slúžiť ako relaxačná zóna. V komplexe sa počíta s obytnými jednotkami, apartmánmi, administratívou i materskou školou s kapacitou pre zhruba 60 detí."Pozdĺž ulice Pod záhradami sa počíta s vybudovaním 33 povrchových parkovacích miest. V podzemnej garáži bude vytvorených 405 parkovacích miest," píše sa v zámere. Medzi blokmi bude na úrovni siedmeho nadzemného podlažia spojovací most pre peších, ktorý má sprístupniť oddychovú zónu na streche jedného z blokov.Celkovú výmeru sadovníckych úprav investor plánuje v prvom variante na úrovni 3874 metrov štvorcových (m2), v druhom variante je to 4092 m2.