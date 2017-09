Na senických školákov budú dávať pozor na priechodoch seniori

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Senica 3. septembra (TASR) – Aj v nadchádzajúcom školskom roku budú v Senici jeho neoddeliteľnou súčasťou seniori na priechodoch pre chodcov. Už dvanásť rokov dohliadajú pred školami dôchodcovia na bezpečnosť školákov pred vyučovaním.Mestská polícia ich zamestnáva spolu až 28, sú medzi nimi starobní i invalidní dôchodcovia. "Od začiatku školského roka bude v tomto kolektíve šesť nových pracovníkov, ktorí absolvovali školenie. Na priechodoch pre chodcov budú každý pracovný deň od 7. do 8. hodiny, v popoludňajších hodinách pri základnej umeleckej škole od 13. do 14. hodiny," informovala TASR Viera Barošková so senickej radnice. Tesne pred začiatkom školského roka sa so seniormi stretol aj primátor Senice Branislav Grimm. "dodala Barošková.Pôvodne, v roku 2005, začalo mesto Senica túto službu poskytovať prostredníctvom nezamestnaných, ktorých prijalo na verejnoprospešné práce. Títo ľudia však boli veľmi nedisciplinovaní, prácu vykonávali podľa Baroškovej neochotne a zväčša so sebazaprením, niekedy dokonca do práce ani neprišli. Mesto potom oslovilo Mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska a na tento projekt sa prihlásili dvaja seniori. Ich práca sa natoľko osvedčila, že na základe žiadostí od rodičov a riaditeľov škôl bol rozšírený počet strážených priechodov pre chodcov a zamestnaní boli ďalší dôchodcovia.