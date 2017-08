Na septembrovom summite V4 by radi videli šéfa britskej diplomacie

Na archívnej snímke britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. augusta (TASR) - Štáty Vyšehradskej štvorky (V4) by na septembrovom summite V4 v Budapešti radi privítali aj šéfa britskej diplomacie Borisa Johnsona. Píše o tom dnes internetové vydanie maďarského denníka Magyar Nemzet.Podľa webového portálu britskej spravodajskej stanice BBC Londýn zatiaľ ráta len s účasťou ministra financií a bývalého ministra zahraničných vecí Philipa Hammonda.Hosťom summitu bude podľa Magyar Nemzetu pravdepodobne aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý by s predstaviteľmi Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska mal opäť prerokovať pre nich mimoriadne citlivú tému - zamestnávanie občanov krajín strednej a východnej Európy.Pozvanie poslali aj talianskemu premiérovi Paolovi Gentilonimu, s ktorým by sa malo hovoriť o téme migrácie.Johnsonova návšteva je zatiaľ podľa informácií nemenovaných diplomatických zdrojov málo pravdepodobná. Vyšehradské zoskupenie, ktorému od 1. júla v rámci ročného rotujúceho predsedníctva predsedá Maďarsko, by sa podľa maďarského denníka viac potešilo návšteve šéfa britskej diplomacie, s ktorým by sa dalo lepšie porozprávať o budúcich vzťahoch medzi V4 a Veľkou Britániou.