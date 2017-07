Na severe Paríža evakuovali z ulíc takmer 2800 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júla (TASR) - Za účasti 350 policajtov evakuovali dnes na severe Paríža 2771 migrantov z ich pouličných improvizovaných táborov v štvrti La Chapelle, informovala agentúra DPA.Evakuovaných následne presunuli do dočasných ubytovacích zariadení v okolí hlavného mesta Francúzska. V Paríži išlo už o 34. takúto operáciu za posledné dva roky.Odhaduje sa, že do francúzskej metropoly prichádzajú každý deň desiatky ľudí unikajúcich pred konfliktami a chudobou v krajinách Afriky či Blízkeho východu. Mnohí z nich pokračujú ďalej do prístavu Calais ležiaceho na brehu Lamanšského prielivu, odkiaľ sa pokúšajú ilegálne dostať na územie Británie.Parížska starostka Anne Hidalgová, ktorá nalieha na francúzsku vládu, aby v súvislosti s prílevom migrantov prijala zákon zahŕňajúci dôraznejšie opatrenia, označila vo štvrtok situáciu zaFrancúzska vláda by mala na budúci týždeň prezentovať nové opatrenia týkajúce sa utečeneckej politiky.