Na severe Sinajského polostrova zabili kopta, podozriví sú islamisti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aríš 16. februára (TASR) - Egyptské úrady dnes informovali, že útočníci - zrejme stúpenci radikálneho islamu - zastrelili na severe Sinajského polostrova koptského kresťana, učiteľa miestnej školy. Ide už o druhý takýto útok na príslušníka kresťanskej komunity za posledné dni.Incident sa odohral v meste Aríš. Nemenovaný bezpečnostný zdroj spresnil, že 50-ročného muža, ktorý bol na ceste do školy, smrteľne postrelili do hlavy dvaja atentátnici na motorke.Úrady z útoku podozrievajú militantov zo sinajskej odnože džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), teroristickej skupiny vystupujúcej donedávna pod názvom Ansár Bajt al-Makdís.V Egypte žije zhruba osem miliónov koptov, ktorí tak tvoria desať percent z celkového počtu obyvateľov krajiny. Odkedy sa v Káhire ujala moci islamistická a neskôr armádou podporovaná vláda, cítia sa kopti obzvlášť ohrození a množia sa správy o útokoch a vyháňaní koptských rodín z ich dedín.Okrem toho sa kopti sťažujú na diskrimináciu, keďže je pre nich prakticky nemožné získať vplyvné miesta v súdnictve, na vysokých školách či v policajných zložkách.