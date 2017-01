Na severe Slovenska naďalej hrozia ľadové povodne

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Diaľnice a rýchlostné úseky sú zjazdné

Bratislava 18. januára (TASR) - Vodiči by si mali dávať na cestách pozor, takmer na celom území Slovenska sa totiž môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.Večer a v noci zas budú platiť výstrahy pred nízkymi teplotami. Opäť hrozia silné mrazy, na strednom Slovensku až do mínus 22 stupňov Celzia. Na ostatnom území môže teplota klesať k mínus 20 stupňom Celzia.V severnejších okresoch naďalej hrozia ľadové povodne, SHMÚ preto ponecháva platnú výstrahu pred týmto javom.Upozorňuje aj na smogovú situáciu v Jelšave.píše na svojej webstránke.Na cestách na východe Slovenska si treba dávať pozor na vietor, na celom území zas na snehové jazyky a záveje. Niekde sa tiež môže tvoriť poľadovica. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest na svojom webe.Informuje tiež, že všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký. Na R3 na úseku Trstená - Tvrdošín, R4 Kechnec - Košice-juh a PR3 Budimír - KE Dargovských hrdinov sa na vozovke nachádza miestami kašovitý sneh v hrúbke jeden až tri centimetre (cm).Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach, najmä na strednom a východnom Slovensku, sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch cm, na cestách nižších kategórií do päť cm a miestami až do päť - desať cm.Zľadovatený sneh do jedného cm sa miestami nachádza na cestách v okresoch Humenné a Snina a na ceste I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo. Zjazdné sú aj horské priechody. Povrch vozoviek je rôzny, vlhký, mokrý alebo je na ňom kašovitý či utlačený sneh, niekde až do desať cm.