Na severe Sýrie zadržali francúzskeho džihádistu Adriena Guihala

Forenzný technik prehliada rozstrieľanú kabínu nákladného auta na mieste terostického útoku na promenáde v Nice 15. júla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 24. mája (TASR) - Francúzskeho džihádistu Adriena Guihala známeho pod menom abú Usáma Fransí zadržali na severe Sýrie jednotky pod kurdským velením. Informovali o tom vo štvrtok Sýrske demokratické sily (SDF), podľa ktorých Francúza našli v spoločnosti manželky a iného džihádistu ešte v uplynulú sobotu.Ide o muža, ktorého spájajú s teroristickým útokom kamiónom v Nice.Práve Guihal mal tlmočiť viacero stanovísk Islamského štátu (IS), v ktorých sa táto teroristická organizácia prihlásila k zodpovednosti za rôzne útoky vo Francúzsku. Experti identifikovali jeho hlas aj na audioposolstve, v ktorom sa páchateľ útoku z Nice z leta 2016 s 85 obeťami označuje za "vojaka Kalifátu", vyplýva z informácií francúzskych médií.Guihal sa podľa SDF ukrýval v niekdajšej bašte IS - meste Rakka. Práve tam čakal tridsiatnik na vhodnú príležitosť, aby ušiel cez Turecko do Európy.