Na severovýchode Slovenska investovali do značenia a obnovy cyklotrás

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 4. novembra (TASR) - Počas piatich rokov pôsobenia preinvestovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska takmer 1,82 milióna eur do rozvoja turizmu v oblasti marketingu, tvorby produktov a infraštruktúry cestovného ruchu.konkretizoval riaditeľ KOCR Martin Janoško.Do prvkov turistickej infraštruktúry putovalo takmer 400.000 eur. Turistické atraktivity v kraji tak označuje 80 hnedých turistických tabúľ a 70 menších smerovníkov vedľa ciest. K prvkom infraštruktúry z dielne KOCR patria aj turistické prístrešky, informačné tabule s mapami a informáciami o turistických atraktivitách na desiatkach miest kraja v prírode i v centrách miest. Organizácia okrem toho spolufinancovala aj vybudovanie dvoch kyslíkových dráh v okolí Bardejova, lávku v Sulíne cez rieku Poprad so solárnymi panelmi, odpočívadlá v lesoparku Kežmarok, relaxačný chodník s cvičebnými prvkami medzi Bardejovom a Bardejovskými Kúpeľmi. Peniaze šli aj do úpravy okolia pri turistických atrakciách napr. v Bachledovej doline, vo Vrbove, Vyšných Ružbachoch, na údržbu lávky cez Dunajec v Červenom Kláštore a mnoho ďalších.upozornil Janoško s tým, že v spolupráci s oblastnými organizáciami CR putovali investície aj do budovania tzv. singletrackov pod Oslím vrchom pri Starej Ľubovni, úpravy cyklotrás napr. na trase Ľubovnianske Kúpele – Nová Ľubovňa a Ždiar – Hanušovce.KOCR sa tiež podieľala na legalizácii cyklotrasy Domaša – Vranov nad Topľou. K významným investíciám do cykloturistiky patrí podľa riaditeľa KOCR aj financovanie projektových dokumentácií na cyklotrasy v objeme 71.000 eur, a to na úseky Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica a Stará Ľubovňa – Hniezdne. Tie sú pripravené až do úrovne dokumentácií pre stavebné povolenie.Ďalšou snahou organizácie je podľa Janoška pokračovať v skvalitňovaní služieb v regióne, do budúcna sa chcú na severe Slovenska okrem iného zamerať aj na rozvoj pútnického turizmu.