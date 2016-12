Na severozápade Číny zastrelili štyroch ľudí pri útoku na sídlo strany

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 29. decembra (TASR) - Polícia na severozápade Číny zastrelila v stredu popoludní štyroch ľudí, ktorí údajne narazili vozidlom do komplexu so sídlom komunistickej strany, následne odpálili výbušné zariadenie a zabili tak jednu osobu a zranili tri ďalšie. Informovali o tom štátne médiá.Polícia zastrelila štyroch "vzbúrencov" pri "teroristickom útoku" v okrese Mo-jü v autonómnej oblasti Sin-ťiang, spresnil spravodajský portál Tianshan Net riadený predstaviteľmi komunistickej strany.Prísne bezpečnostné opatrenia v Sin-ťiangu boli ešte viac posilnené po augustovom vymenovaní bývalého šéfa tibetskej komunistickej strany Čchen Čchüan-kua za straníckeho lídra v tejto oblasti. Informovalo o tom tento mesiac už skôr Rádio Slobodná Ázia.Sin-ťiang zažíva spory medzi pekinskými úradmi a celoštátne prevažujúcim národom Chanov na jednej strane a pôvodnou populáciou moslimských Ujgurov, ktorí sú síce v tejto oblasti väčšinovým etnikom, ale sťažujú sa na diskrimináciu.Oblastný výbor komunistickej strany vydal v súvislosti so stredajším útokom vyhlásenie, podľa ktorého je "".