Na sídlisku Sásová pribúdajú ďalšie nové miesta na parkovanie

Na snímke mestská časť Sásová v Banskej Bystrici,



ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke mestská časť Sásová v Banskej Bystrici,ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) – Zmenou organizácie dopravy pribudne v týchto dňoch na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici niekoľko nových parkovacích miest. Budú v spodnej časti Tatranskej ulice, v smere od križovatky pod Bánošom popri čerpacej stanici, po križovatku so Starohorskou ulicou. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že samospráva intenzívne rieši statickú dopravu na sídliskách nielen z dlhodobého hľadiska, ale súčasne hľadá možnosti, ako v krátkom čase znížiť deficit parkovacích miest."V tejto časti Sásovej doposiaľ parkovali vodiči popri ceste neorganizovane, čím sa ich zmestilo menej. Zmeny sa týkajú usporiadania jazdných pruhov, doplnenia odbočovacích pruhov a vodorovného dopravného značenia. Keďže nám to šírka cesty povoľuje, plánujeme vyznačiť parkovacie čiary pre kolmé a šikmé státie v zmysle platných technických noriem. Vznikne nám tak 76 legálnych parkovacích miest, z čoho bude minimálne 25 nových," priblížil primátor Ján Nosko.O tom, že vedenie mesta i mestskí poslanci chcú problémy s parkovaním riešiť, svedčí podľa magistrátu aj odkúpenie kotolne na Tatranskej ulici. Táto lokalita by mohla v budúcnosti slúžiť na parkovanie. Samospráva zároveň plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko pri Saleziánoch na spomínanom sídlisku.