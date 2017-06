Na šiitsku mešitu v Kábule zaútočil samovražedný útočník

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 15. júna (TASR) - Samovražedný útočník sa dnes odpálil v priestoroch šiitskej mešity v afganskej metropole Kábul a zabil najmenej dve osoby. Oznámilo to ministerstvo vnútra s tým, že približne šesť až desať ďalších ľudí utrpelo zranenia.Rezort vnútra označil incident v mešite al-Zahra na západnom predmestí obývanom prevažne menšinou šiitských moslimov za "Počet obetí sa môže ešte zvýšiť, pričom informácie o priebehu útoku sa rôznia, uviedla agentúra DPA.Tento čin sa stal v čase, keď moslimovia po celom svete slávia svoj posvätný mesiac ramadán.Útočník sa pokúsil vojsť do mešity na konci pôstneho dňa. Do modlitebne sa mu však dostať nepodarilo a bombu odpálil v kuchyni, napísal spravodajský server BBC.Po výbuchu zaznela streľba.Zodpovednosť za tento čin dosiaľ neprebrala žiadna skupina.