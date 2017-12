Na Silvestra odstavia v Bratislave 100 automatov na lístky MHD

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) - Počas silvestrovských osláv bude v Bratislave odstavených 100 automatov na cestovné lístky. Dôvodom je zabezpečenie proti výbuchu zábavnou pyrotechnikou. Cestujúci by si preto mali lístky radšej kúpiť v predstihu alebo cez SMS.O odstávke informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej webstránke. Na nej cestujúci nájdu aj zoznam automatov, ktoré budú 31. decembra odstavené až do 1. januára do približne 13.00 h.uviedol pre TASR vedúci odboru marketingu a komunikácie Zenon Mikle.Službu SMS lístok zabezpečuje operátor a firma zabezpečujúca službu SMS lístok. Mikle pripúšťa, že môže dôjsť k oneskoreniu SMS správy s cestovným lístkom, čo by bol ale dôsledok problémov u operátorov. Dopravný podnik Bratislava to podľa Mikleho nevie ovplyvniť.uzavrel Mikle.