Na Silvestra sa aj v trnavskom nížinatom kraji šliape do kopcov

Piešťany/Hlohovec 30. decembra (TASR)

Piešťany/Hlohovec 30. decembra (TASR) – Posledné hodiny starého a prvé hodiny nového roka si už tradične nenechajú ujsť turisti z Piešťan a Hlohovca. Jedni sa schádzajú tesne predtým, ako začne búchať polnočné šampanské a vyšliapnu si to na Marhát a Šianec a druhí počkajú do popoludnia 1. januára a dajú si turistickú vychádzku na Urbánek.Výstup na vyhliadku Šianec nad Hlohovcom sa začne 31. decembra o 11. hodine, pričom štart a trasu si účastníci môžu zvoliť podľa svojho uváženia. Už šesť rokov sa koná ako symbolické ukončenie turistickej sezóny a táto rozlúčka turistov so starým rokom je ponímaná skôr ako veselé spoločenské podujatie a stretnutie dobrých priateľov, než turistická výkonnostná akcia.uviedol organizátor František Miklovič z Klubu slovenských turistov Hlohovec.Ani nie o 24 hodín neskôr budú hlohovskí turisti pre zmenu turistickú sezónu otvárať, a to 1. januára na Urbánku, kde sa pri tejto príležitosti stretnú už 28. raz. Štart je o 13. hodine na Námestí sv. Michala, ale pripojiť sa k putujúcim bude možné kdekoľvek po trase.Turisti zo širokého okolia Piešťan si zase nedokážu predstaviť posledný deň v roku bez Silvestrovského výstupu na Marhát. Láka ich zimná príroda, nenáročný terén i stretnutia s priateľmi. Táto akcia má už 46-ročnú tradíciu a pravidelne sa na nej zúčastňujú celé rodiny. Pre účastníkov bude pripravené malé občerstvenie pri táboráku, živá hudba a spoločné fotografovanie, ktoré je naplánované na pravé poludnie. Organizuje to Klub turistiky TJ Bezovec.