Na silvestrovské oslavy v Bratislave dohliadne viac policajtov

Na snímke silvestrovské oslavy na bratislavskom Tyršovom nábreží, islustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Na bezpečnosť a dodržiavanie verejného poriadku bude počas silvestrovských osláv v hlavnom meste dohliadať zvýšený počet štátnych i mestských policajtov. V historickej časti Bratislavy, ktorá bude zároveň centrom osláv, polícia avizuje i sprísnenie bezpečnostných opatrení.Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff TASR informoval, že v službe budú policajti všetkých zložiek - poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Hovorca bratislavskej mestskej polície (MsP) Peter Pleva uviedol, že zvýšená pozornosť sa v prípade ich hliadok nebude týkať iba centra mesta, ale dotkne sa aj mestských častí vo všetkých bratislavských okresoch.uistil Pleva.Upozornil, že v prípade priestupku môžu policajti uložiť na mieste blokovú pokutu do výšky 33 eur, sankcia sa v správnom konaní môže vyšplhať až do výšky 500 eur. O zákaze používania zábavnej, voľne predajnej pyrotechniky na území Bratislavy, vrátane silvestrovskej noci, rozhodli na konci septembra mestskí poslanci prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. novembra.Predstavitelia polície upozornili tiež na to, že pri vstupe do historického centra budú organizátori vykonávať preventívne kontroly osôb.vysvetlil hovorca štátnej polície Szeiff.Návštevníkom osláv odporúčal, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na to, že ich môžu okradnúť vreckoví zlodeji.Pripomenul tiež, že ani počas osláv nebude polícia tolerovať u vodičov jazdu pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.