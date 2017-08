Na Sinaji poslali do väzenia 50 policajtov za to, že štrajkujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 3. augusta (TASR) - V Egypte odsúdili dnes na tri roky väzenia 50 príslušníkov polície za to, že vstúpili do štrajku. Informovala o tom agentúra DPA.Rozsudok nad policajtmi vyniesol súd na egyptskom Sinajskom polostrove, ktorý zároveň každému z obžalovaných uložil peňažnú pokutu vo výške 500 egyptských libier (približne 23,5 eura). Súd tiež nariadil, aby boli 40 z 50 policajtov prepustení zo zamestnania. Rozsudok nie je právoplatný.Odsúdení policajti pôsobiaci na juhu Sinajského polostrova vstúpili v januári do dvojdňového štrajku, aby tak protestovali proti zmenám v pracovnom poriadku, ktoré okrem iného zahŕňali aj skrátenie dovoleniek.Všetkých 50 príslušníkov polície úrady zadržali a obvinili ich z usporiadania nepovoleného protestu, ako aj z toho, že na štrajk vyzývali svojich kolegov.Právo na protest a štrajk s cieľom zlepšenia pracovných podmienok je v Egypte výrazne obmedzené.