Na Slovak Floorball Cupe 2K17 sa predstaví 108 tímov z 13 krajín

Bratislava 31. júla (TASR) - V závere augusta sa uskutoční v Bratislave druhý ročník najväčšieho florbalového turnaja na Slovensku - Slovak Floorball Cup 2K17 (24.-27.8.). Na podujatí sa zúčastní 108 tímov, ktoré si zahrajú v šiestich kategóriách - muži PRO, muži, ženy, juniori, dorastenci a mladší žiaci.Do Bratislavy zavítajú tímy z 13 krajín, okrem Slovenska aj z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Holandska, Francúzska, Ruska a Turecka. Do prestížnej mužskej PRO kategórie prijal pozvanie účastník play off švajčiarskej extraligy Kloten-Bülach Jets či popredné české tímy Tatran Střešovice a FBC Ostrava. Svoju premiéru na medzinárodnej scéne zažije turecká výprava z klubu FGSK, ktorá vyslala do Bratislavy juniorský a ženský tím.Turnaj sa bude hrať v siedmich halách - Elán, Mladosť, Dom Športu, Mlyny, PKO, FTVŠ a Hant aréna. Všetky finálové zápasy sa uskutočnia v Hant aréne s kapacitou približne 5000 divákov. Hrať sa bude opäť na jednom špeciálnom florbalovom povrchu značky Gerflor, na ktorom sa hrajú aj zápasy MS, respektíve kvalifikácie MS. Účastníci si budú môcť zmerať sily medzi sebou aj v nájazdovej súťaži Shootout Challenge. Turnaj spestria viaceré sprievodné akcie, napríklad koncert Majka Spirita na Magio pláži. TASR o tom informovali organizátori v tlačovej správe.