Na Slovakia Ringu budú preteky ME ťahačov na okruhu

Na snímke zľava jazdci českého Buggyra Racing Teamu Dávid Vršecký a Adam Lacko pri špeciáli Buggyra Fat Fox počas tlačovej konferencie pred pretekom seriálu FIA Majstrovstiev Európy ťahačov (FIA ETRC) na okruhu Slovakia Ring, 13. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Program hlavných pretekov:



sobota 15. júla, 9.25: zahrievací tréning FIA ETRC, 11.20: I. kvalifikácia, 14.40: prvé preteky, 16.40: druhé preteky.



nedeľa 16. júla, 8.40: zahrievací tréning FIA ETRC, 10.20: II. kvalifikácia, 13.10: tretie preteky, 16.35: štvrté preteky FIA ETRC.

Bratislava 13. júla (TASR) – V sobotu a v nedeľu (15.-16. júla) sa na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni uskutočnia po prvý raz v histórii majstrovstvá Európy ťahačov na okruhu (FIA ETRC).uviedol na tlačovej konferencii promotér tohto šampionátu, generálny manažér EXTRA Georg Fuchs.Na štart sa postaví 15 ťahačov, vrátane značky MAN vedúceho muža šampionátu Čecha Adama Lacka so štartovým číslom 55, ktorý dosiaľ zvíťazil v šiestich pretekoch. V súťaži tímov je priebežne na čele ME aj Lackov český Buggyra International Racing System. Na štarte bude aj aktuálny majster Európy Nemec Jochen Hahn (1- IVECO). Slovensko nemá zastúpenie.Pretekári absolvujú v sobotu a v nedeľu vždy po dva preteky na 8 okruhov. Do poradia ME boduje prvých desať jazdcov. Prvé tri časti 9-dielneho seriálu FIA ETRC sa uskutočnili na rakúskom okruhu Red Bull Ring, v talianskom Misane a na Nürburgringu. Po Slovakia Ringu nasledujú Hungaroring, Most, Zolder, Le Mans a finále sa uskutoční na bývalom okruhu F1 v španielskej Jarame.Súčasné pretekárske ťahače vážia 5300 kg, ale vďaka špeciálnym úpravám a motorom s objemom 13 000 cm3 bez obmedzovača dosahovali na rovinkách aj 300 km rýchlosť.upresnil Lacko.Okrem ťahačov sú na programe aj súboje automobilov kategórie GT4 o Severný pohár, ktoré sa uskutočnia na Slovakia Ringu takisto po prvý raz. Slovensko bude reprezentovať Samuel Sládeček v KTM X-Bow GT4 nemeckého tímu RYS. V tíme Besagroup Racing bude jazdiť v Porsche Cayman CS MR GT4 aj Cora Schumacherová, bývalá modelka a exmanželka pilota F1 Ralfa Schumachera.V bohatom sprievodnom programe uvidia diváci aj Truck Show, ktorej súčasťou je najväčší zraz kamiónovej techniky a ťahačov. Na Slovakia Ringu sa predstaví tiež viacnásobný účastník Rely Dakar navigátor Čech Josef Kalina s Tatrou.