Na Slovensko mieria veľké hviezdy svetovej hudobnej scény, jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu sa opäť nesie v duchu humanizmu a tolerancie.

Jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu opäť prináša na Slovensko to najlepšie zo svetovej jazzovej scény. Návštevníci sa môžu tešiť na unikátne koncerty, aké ešte v našich končinách nemali možnosť počuť.„Ambíciou festivalu je prinášať každý rok niečo nové, zaujímavé. V máji vystúpila v Bratislave na špeciálnom samostatnom otváracom koncerte jedna z najväčších svetových osobností, mnohonásobný nositeľ Grammy, gitarista Pat Metheny. Ďalším unikátom bude júnový koncert na Bratislavskom hrade. Svetoznámy spevák Kurt Elling vystúpi so svojim kvartetom v spolupráci so Slovenskou filharmóniou, dirigovať bude Oskar Rózsa a hostia sú Peter Lipa a Iva Bittová. Na záver koncertu chystajú aj spoločné prekvapenie. Zaujímavé bude aj vystúpenie Američana Erica Harlanda, jedného z najžiadanejších bubeníkov súčasnosti, ale aj koncert amerického gitaristu Kurta Rosenwinkela s brazílskym projektom Caipi a z domácich interpretov vystúpi napríklad fantastický autorský projekt Matúša Jakabčica – CZ-SK Big Band. Ďalším veľmi dôležitým rozmerom festivalu je prinášať aj workshopy jednotlivých hviezd, ktoré sa budú konať na bratislavskom konzervatóriu a študenti aj hudobníci sa môžu stretnúť so svetovou špičkou a vymeniť si skúsenosti, čo je najväčším posunom vo vývoji domácej hudobnej scény,“ vraví organizátor festivalu Martin Valihora.K netradičným zážitkom bude patriť i koncert arménsko-taliansko-slovenského tria skvelých muzikantov Vardana Ovsepiana, Daniela Camardu a Martina Valihoru. Jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu zavíta do štyroch miest – do Bratislavy, Žiliny, Košíc a Banskej Štiavnice. Všade budú umelci hrať v priestoroch s jedinečnou atmosférou, no azda najoriginálnejší zážitok ich čaká hlavnom meste.„Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou preniesť koncerty do open air verzie a Bratislavský hrad sa mi zdal ako vynikajúce miesto. Má čarovnú atmosféru, symboliku. O to, aby sa jarné vystúpenia konali pod holým nebo, som sa snažil aj inde, ale nie všade sa to dá. V Žiline preto budeme hrať v Mestskom divadle, ale aj na nádvorí pred ním, v Košiciach v GES Clube – na mieste, kde radi hráme a v Banskej Štiavnici v krásnom amfiteátri,“ dodáva Martin Valihora.Súčasťou ONE DAY JAZZ Festivalu budú aj dva workshopy pre hudobníkov aj študentov. Na bratislavskom Konzervatóriu budú mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa s Ericom Harlandom a Kurtom Rosenwinkelom. Festival reaguje na spoločenskú situáciu a má hlbší, nielen umelecký zmysel.„Chceme ukázať ako hudba spája. Festival sa preto opäť nesie v myšlienke humanizmu a tolerancia. Spájame národnosti a etniká na jednom pódiu a chceme odkázať, že to ako spája hudba, by sa mohlo preniesť aj do spoločnosti. Radi by sme opäť venovali stredný školám určitý počet miest ako náš príspevok. Chceme ukázať mladým ľuďom vysoko tvorivý umelecký prejav jednotlivých interpretov a silné hudobné zážitky,“ uzatvára Martin Valihora.Jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu pokračuje v júni v Bratislave, Žiline, Košiciach a Banskej Štiavnici. Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk . Lístky na festival si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal Pat Metheny, Antonio Sanchez, Linda Oh a Gwilym SimcockKurt Elling a Slovenská Filharmónia,hostia: Iva Bittová a Peter Lipa, diriguje Oskar RózsaMatúš Jakabčic, CZ-SK Big BandOvsepian/Camarda/Valihora TRIOEric Harland TRIOKurt Rosenwinkel CaipiNové tváre jazzuOvsepian/Camarda/Valihora TRIOEric Harland TRIONové tváre jazzuOvsepian/Camarda/Valihora TRIOEric Harland TRIOArpád Farkaš QuartetOvsepian/Camarda/Valihora TRIOEric Harland TRIO