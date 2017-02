Na Slovensko prichádza virtuálny IT trh práce z Česka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 7. februára (TASR) – Na slovenský trh vstupuje český startup Techloop.io zaoberajúci sa riešením v oblasti IT náboru. Ide o platformu, kde sa môžu vývojári stretávať s firmami a dostávať ponuky s projektmi. Expanziu plánuje vďaka investícii od skupiny Rockaway Capital.Riešenie spočíva v tom, že potenciálni kandidáti dostávajú ponuky práce priamo od IT spoločností pri zachovaní svojej anonymity. Identita kandidáta je odhalená, až keď sa rozhodne akceptovať ponuku. Cieľom tvorcov je transparentná komunikácia medzi vývojármi a ich možnými zamestnávateľmi.vysvetlil šéf a spoluzakladateľ Techloop Joao Duarte.Na českom virtuálnom trhu práce funguje startup od januára 2016, aktuálne má v databáze viac ako 400 firiem a okolo 5000 kandidátov. Spoločnosť chce expandovať aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy.V januári získala počiatočný kapitál od firmy Rockaway Ventures, divízie medzinárodnej investičnej skupiny Rockaway Capital. Ten jej umožní pokračovať vo vylepšovaní produktu a realizácii plánovanej expanzie. Po vstupe na slovenský trh bude nasledovať poľský a maďarský.Zakladatelia projektu Paul Cooper, Joao Duarte a Andrew Elliott sa inšpirovali americkým portálom Hired.com.