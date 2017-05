Na Slovensko príde podujatie, ktoré chce podporiť vedecké inovácie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Na Slovensko príde podujatie – Falling Walls Lab. Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci a inovátori z radov podnikateľov a profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty 29. septembra v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov. TASR informovala vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Andrea Földváryová.Na podujatie Falling Walls Lab, ktoré sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta, sa môžu prihlásiť študenti, mladí výskumníci a pedagógovia, podnikatelia i profesionáli. Podujatie je priestorom na prezentáciu výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov z rozličných oblastí. Termín na prihlásenie je do 10. septembra.Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra v Berlíne a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference konanú 9. novembra. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí.Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 29. septembra v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra. Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.