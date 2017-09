Na Slovensko prišli cvičiť vojenskí chemici z desiatich krajín

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) - Vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch sa koná v týchto dňoch 5. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2017. Celkovo 168 špecialistov na toxické chemické látky z desiatich krajín bude na Slovensku cvičiť do 29. septembra.uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Ako dodala, výcvikové centrum na Slovensku je jedinečné tým, že vojaci v ňom môžu cvičiť s ostrými chemickými látkami.Pre cvičiacich sú pripravené scenáre s výzvami, ktoré preveria ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť. Výcvikové a testovacie centrum umožňuje, aby si precvičili a zjednotili postupy odberu vzoriek, identifikáciu toxických chemických látok, dekontamináciu a samotnú spoluprácu tímov pri plnení úloh s reálnymi toxickými chemickými látkami. Aktivity sú rozdelené do dvoch častí, z ktorých prvá - cvičenie odberových tímov bude trvať do 22. septembra. V druhej časti, ktorá bude od 25. septembra do 29. septembra, si svoje schopnosti precvičia posádky mobilných chemických identifikačných laboratórií.Na samotnom cvičení sa zúčastňujú príslušníci ozbrojených síl Slovenska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Slovinska a USA. Ako pozorovatelia sú na cvičení vojaci z Nemecka a Veľkej Británie.